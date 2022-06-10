Варшава посредством украинского конфликта надеялась на масштабное переоснащение собственной армии, но не тут-то было

Швейцария отказала Польше в передаче 96-ти своих списанных танков немецкого производства "Леопард". Варшава за время и посредством украинского конфликта надеялась на масштабное переоснащение собственной армии: поляки передали украинцам 240 танков, десятки БМП, большое количество артиллерии и систем залпового огня. Взамен устаревшей советской техники Варшава надеялась получить более-менее современную немецкую и американскую: с "Леопардами" пока не выходит.



Похожую схему Варшава реализует и в ситуации с беженцами: деньги на их обустройство планировалось получить у Евросоюза. Действительно, по инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен были разблокированы 43 миллиарда антикризисной помощи. Перечисления остановили в прошлом году, когда Польша провела антидемократическую судебную реформу. Казалось бы, схема с беженцами работает: однако в Европарламенте сейчас начинают расследование деятельности фон дер Ляйен. Депутаты хотят знать, на каком основании выплаты полякам возобновлены, ведь суды остаются подконтрольными правительству.