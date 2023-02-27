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Варшава поставила первые боеприпасы в Украину еще до начала СВО - Мариуш Блащак
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна начала поставлять Киеву боеприпасы еще до начала российской специальной военной операции. Об этом он сказал во время интервью Polska Metropolia warszawska, пишет БелТА.
"Первые поставки боеприпасов в Украину мы отправили еще перед началом войны", - сказал он, подчеркнув, что это заставило еще больше ускорить работы, связанные с оснащением Войска Польского.
По словам Блащака, Варшава передала ВСУ танки Т-72, артиллерийские снаряды, боеприпасы, переносные ЗРК, беспилотники, а также барражирующие боеприпасы. Министр отметил, что Польша также занимается обучением украинских солдат обслуживанию танков Leopard 2 и гаубиц Krab. "Скоро мы передадим танки Leopard 2", - указал он.
Всего за минувший год Польша передала Украине военную помощь на сумму 2,2 млрд евро.
Фото:pixabay.com
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