Варшава призывает к новым санкциям против Москвы

Моравецкий пустился в заграничное турне. Сегодня после встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном разразился масштабным по своей дерзости предложением ввести санкции против России! Среди обвинений в адрес Москвы - проблема с мигрантами на границе с Беларусью, ситуация в Молдове, конфликт в Украине, а также энергетический кризис в Европе.

Сам Лондон сейчас сталкивается с куда более масштабным миграционным кризисом, нежели на востоке ЕС.

Франция

Во Франции сотни человек пришли к стихийному мемориалу, чтобы отдать дань памяти погибшим в водах Па-де-Кале мигрантам, направлявшимся к берегам Великобритании. Накануне в проливе перевернулась лодка, 31 человек погиб. Пришедшие люди заявили, что подобных инцидентов можно было бы избежать, если бы политикам было не все равно.

Бунт в польском центре содержания беженцев