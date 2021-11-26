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Варшава призывает к новым санкциям против Москвы
Моравецкий пустился в заграничное турне. Сегодня после встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном разразился масштабным по своей дерзости предложением ввести санкции против России! Среди обвинений в адрес Москвы - проблема с мигрантами на границе с Беларусью, ситуация в Молдове, конфликт в Украине, а также энергетический кризис в Европе.
Сам Лондон сейчас сталкивается с куда более масштабным миграционным кризисом, нежели на востоке ЕС.
Франция
Во Франции сотни человек пришли к стихийному мемориалу, чтобы отдать дань памяти погибшим в водах Па-де-Кале мигрантам, направлявшимся к берегам Великобритании. Накануне в проливе перевернулась лодка, 31 человек погиб. Пришедшие люди заявили, что подобных инцидентов можно было бы избежать, если бы политикам было не все равно.
Бунт в польском центре содержания беженцев
Режим Дуды-Моравецкого максимально издевается над беженцами не только на границе с Беларусью, но и у себя за колючей проволокой. Мигранты подняли бунт в центре временного содержания в Любушском воеводстве. Несколько сотен человек попытались прорваться через заграждения. Они просили освободить их, скандируя, что цель их прибытия в Европу - Германия. В центре сейчас находятся около 600 мужчин. Большинство из них граждане Ирака и Афганистана. На место ЧП прибыли полиция и дополнительные силы пожарных и пограничников. Всего контингент силовиков увеличили на 500 человек.
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