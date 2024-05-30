Варшава продолжает апеллировать лживыми тезисами, дабы оправдать стягивание военной техники и солдат к границам

Заборная политика Варшавы. Для чего Польша возводит стены и стягивает силы к белорусским рубежам? Куда уходят средства, выделяемые на так называемое укрепление границы? И кто ответит за гибель обездоленных от европейского "гостеприимства"? Детали в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

"Восточный щит": Польша в очередной раз взялась укреплять границы. На что пойдут миллиарды и чем прикрывают собственную агрессию?

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

Приграничное расстройство. Наша беспокойная соседка продолжает апеллировать лживыми тезисами, дабы оправдать стягивание военной техники и солдат к нашим границам. Польский премьер вновь заговорил о буферной зоне на границе с нашей страной. Напомним, она была создана еще в 2021-м и действовала около полутора лет. Теперь, как ожидается, будет восстановлена на следующей неделе.

Нам рекомендовали те, кто ежедневно служит здесь с вами, как можно скорее восстановить буферную зону в этой 200-метровой полосе, где это необходимо с точки зрения эффективной работы служб польского государства на границе. Дональд Туск, премьер польского режима

Собственные милитаристские амбиции и стремление освоить бюджет в приграничной зоне на этот раз прикрывают намеренно растиражированным нападением на польского военнослужащего. Напомним, согласно версии объединенного командования вооруженных сил Польши, мигрант нанес ножевое ранение военнослужащему подразделения армии, участвующего в охране границы, вооружившись устрашающим самодельным копьем.

Жизни военнослужащего ничего не угрожает. Но историю раздули громкую.

А вот о развязанном пограничном геноциде и трупах беженцев, которые Польша (наша страна-соседка) любезно выбрасывает на белорусскую территорию, что-то польские СМИ не пишут, пока их власти продолжают калечить людей, нуждающихся в защите и убежище. Милитаристские амбиции Варшавы не знают границ. И средств не жалеют. Чего только стоит план "Восточный щит". Ответ известен – 2 с половиной миллиарда долларов. На строительство новых укреплений и ограждений, а также изменение рельефа на протяжении 400 км сухопутной границы. 375 миллионов долларов вложат в усиление забора на границе с Беларусью. Уже существующая колючка - убийца диких животных оказывается была лишь "временным решением". Иными словами, готовьте деньги. Назрел очередной распил средств. И вообще западные партнеры должны быть благодарны Польше за жесткую позицию по защите границ, информирует Die Welt. Нескромный намек, что могли бы и поддержать злотым.

Чтобы оправдать собственную агрессию, продолжают нагнетать. Очередное громкое заявление замглавы Минобороны Польши Томчика тому подтверждение: "Сегодня у нас 6 тыс. солдат на границе и еще 1,5 тыс. пограничников и полицейских. Эскалация находится на самом высоком уровне. Выше, чем было в самом начале конфликта".

Вот только наша страна миролюбивая. Беларусь не создает проблем соседям и не собирается ни на кого нападать. Это в очередной раз подтвердил министр иностранных дел.

К сожалению, некоторые страны, в том числе наши соседи, пытаются еще и вынудить Минск стать частью конфликта. Я говорю о реальных действиях. Увеличивается финансирование на военные нужды и численность вооруженных сил у наших границ, закупается наступательное вооружение и так далее. Одновременно идет ускоренная переброска войск НАТО. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Более того, на территории сопредельных государств осуществляется подготовка боевиков, которые публично заявляют о намерениях использовать свой опыт для совершения диверсий и терактов в Республике Беларусь.