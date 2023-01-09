Варшава пытается ослабить Россию любой ценой и вернуть себе былое величие

Варшава пытается убедить союзников по НАТО в необходимости принятия более жестких мер против России. В частности, расширить поставки вооружения в Украину, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на диписточники в польском МИД. "Наша цель - раз и навсегда сдержать Россию. Мы не можем пойти на дешевый компромисс. Перемирие на условиях Москвы приведет лишь к паузе в боевых действиях, которая продлится до тех пор, пока Россия снова не соберется с силами. Это не в наших интересах", - утверждает польский дипломат в статье.