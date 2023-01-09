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Варшава пытается ослабить Россию любой ценой и вернуть себе былое величие
Варшава пытается убедить союзников по НАТО в необходимости принятия более жестких мер против России. В частности, расширить поставки вооружения в Украину, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на диписточники в польском МИД. "Наша цель - раз и навсегда сдержать Россию. Мы не можем пойти на дешевый компромисс. Перемирие на условиях Москвы приведет лишь к паузе в боевых действиях, которая продлится до тех пор, пока Россия снова не соберется с силами. Это не в наших интересах", - утверждает польский дипломат в статье.
Лакомый кусок для Польши - Западная Украина
И, похоже, такому поведению есть объяснение. По мнению экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, заявления польских политиков указывают на стремление аннексировать территории Западной Украины, что противоречит интересам стран НАТО. По словам Макгрегора, поляки считают себя великой нацией и вспоминают, как 400 лет назад были крупнейшим государством в Европе с сильнейшей армией. Полковник полагает, что Варшава хочет вернуть былое величие при помощи возвращения территорий, которые тогда были в составе Речи Посполитой, включая Западную Украину и даже Минск.
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