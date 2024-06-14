Варшава сделала нам поблажку: Туск заявил, что Польша пока не планирует минирования польской границы с Россией и Беларусью

Варшава столь сильно беспокоится за оборону Европы от Беларуси, что возводит "Восточный щит" и неустанно заявляет об укреплении границ. Вот и правительство Польши утвердило постановление о возвращении на нескольких участках границы с Беларусью буферной зоны глубиной от 200 м до 2 км. Послушать, так нет на земле более тяжкого бремени, чем отстаивать рубежи с Минском. Но что стоит за этими заявлениями? А стоит за ними армада, которая предназначена далеко не для защиты. В чем смысл противоречия, узнаем в проекте "Диспозиция".

Некоторые уже впали в зависимость от новостей касательно постройки какого-то очередного забора, фортификационных сооружений, создания буферной зоны на границе Польши с Беларусью. Ни дня теперь без варшавских заявлений об усилении заграждений, увеличении количества личного состава на рубежах. Завтракаешь теперь под эти сообщения. Польша взяла на себя повышенные обязательства по защите Европы от Беларуси, оседлала тему и жертвует собой в неравном противостоянии. Впрочем, делают нам и поблажки. Варшава не будет пока еще устанавливать сплошные минные поля на границе. Вот спасибо. Жест доброй воли. На горло себе, считай, наступают. Все-таки соседи.

"Мы не планируем пока минирования польской границы с Россией и Беларусью. Мы не предусматриваем, чтобы Польша вышла с инициативой об изменении международного права по этому вопросу", - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Иной, конечно, специалист сразу укажет на клоунаду в подобных пассажах. Это примерно как, если бы мы сообщили, что не будем пока что высаживать десант в Кракове, не предусматриваем.

Быть может, ситуация не такая и черно-белая. Если судить по фактам и сопоставить суммы, которые Польша тратит на наступательные вооружения и оборону границ, то просматривается информационная операция по маскировке истинных намерений. Там соотношение даже не десять к одному. На границу, можно сказать, просто копейки уходят, а вот на серьезную технику. Танки, истребители, противорадиолокационнные ракеты, HIMARS, танковые мостоукладчики соседи партиями минимум по 100 штук закупают на десятки миллиардов. При этом в СМИ особо не распространяются о том, зачем столько сугубо наступательного оружия концентрируют. А вот о заборах на границе в СМИ на все лады кричат. Так что осторожней надо относиться к ежедневным заботам соседей по сдерживанию белорусов.

Противоречия, впрочем, практикуют нынче в НАТО повсеместно. На неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна должна через несколько лет быть готова к войне с Россией. Через день генсек Североатлантического альянса Столтенберг заверил, что в блоке не наблюдают каких-либо непосредственных угроз в отношении какого-либо члена альянса.

Беларусь не становится в кильватер подобным почти полярным высказываниям и планомерно, без метаний готовится к защите. Раз уж растет количество боевой техники в соседних странах НАТО, форсируем подготовку подразделений, способных эффективно нивелировать опасность. Один из примеров - эволюция использования беспилотников. Процесс находится на контроле Главнокомандующего. Белорусские военные сегодня даже на соревнованиях расчетов дронов моделируют ситуации, характерные для современных боевых действий. Сценарий недавнего армейского турнира "Хитрая пчела" - слепок ситуаций в ходе конфликтов.

Попадание по движущемуся объекту внесено с учетом специальной военной операции. Редко когда кто-то стоит на месте, зачастую необходимо поражать не только объекты, которые движутся по суше, также катера. Несколько было эпизодов, когда операторов ФПВ поражали вертолеты, летящие на низких высотах. Евгений Фомин, начальник расчета