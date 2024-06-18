Польша стремится к стрельбе на границе и даже планирует изменить Уголовный кодекс страны

Польские военные получат право свободнее применять огнестрельное оружие в случае угрозы на границе, заявил заместитель министра обороны страны Томчик. По его словам, нововведение является жизненно важным и диктуется якобы проявлением жестокости со стороны мигрантов.



Для увеличения числа случаев стрельбы на границе Варшава планирует даже изменить Уголовный кодекс страны, чтобы прекратить преследование военнослужащих и пограничников, которые нарушили нормы применения оружия.