Варшава требует от Москвы компенсацию за грязную нефть

Orlen - крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания - потребовала от российских компаний-поставщиков компенсацию в связи с поставками в республику весной текущего года загрязненной нефти. В позапрошлом месяце Россия выплатила Польше часть компенсаций за нефть, которая не была ей поставлена по нефтепроводу "Дружба". Однако Варшава настаивает на полном возвращении средств за поставки некачественной нефти.