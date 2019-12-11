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Варшава требует от Москвы компенсацию за грязную нефть
Orlen - крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания - потребовала от российских компаний-поставщиков компенсацию в связи с поставками в республику весной текущего года загрязненной нефти. В позапрошлом месяце Россия выплатила Польше часть компенсаций за нефть, которая не была ей поставлена по нефтепроводу "Дружба". Однако Варшава настаивает на полном возвращении средств за поставки некачественной нефти.
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