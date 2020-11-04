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Варшава задерживает принятие законопроекта о запрете абортов

В Варшаве на фоне массовых протестов решили отложить принятие скандального законопроекта о запрете абортов.

Документ должны были опубликовать еще 2 ноября, однако этого не произошло

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В правительстве подтвердили, что вопрос требует дополнительного обсуждения. Тот факт, что решение так и не вступило в силу, расценивают как политический жест. Законопроект стал последней каплей в чаше терпения поляков, недовольных политикой властей, в частности, закрытием предприятий сферы услуг на карантин. Подлил масла в огонь и закон о защите домашних животных, который по сути запрещает в Польше пушной промысел.

Люди выступают против лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского

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Именно он лоббировал отмену права женщин на аборт в случае патологии плода. По последним соцопросам,

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желают уже более 71 % поляков. Тысячи людей выходят на улицы Вроцлава, Варшавы и Познани, перекрывая автомобильные дороги. Тем временем в польских больницах заметили людей в военной форме. По официальной версии, меры приняли для лучшего контроля за эпидситуацией.

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