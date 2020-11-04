Варшава задерживает принятие законопроекта о запрете абортов

В правительстве подтвердили, что вопрос требует дополнительного обсуждения. Тот факт, что решение так и не вступило в силу, расценивают как политический жест. Законопроект стал последней каплей в чаше терпения поляков, недовольных политикой властей, в частности, закрытием предприятий сферы услуг на карантин. Подлил масла в огонь и закон о защите домашних животных, который по сути запрещает в Польше пушной промысел.