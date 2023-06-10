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"Ваша борьба - это борьба за правое дело!" Орбан призвал Трампа не сдаваться
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вTwitterподдержал экс-президента США Дональда Трампа, которому предъявили обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы, пишет РИА Новости.
В пятницу, 9 июня, Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы, включая незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и дачу ложных показаний. Сам экс-президент, который настаивает на своей невиновности, вызван в суд города Майами в следующий вторник.
"Ваша борьба - это борьба за правое дело... Никогда не сдавайтесь!" - обратился Орбан к Трампу.
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
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