"Ваша борьба - это борьба за правое дело!" Орбан призвал Трампа не сдаваться

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Twitter поддержал экс-президента США Дональда Трампа, которому предъявили обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы, пишет РИА Новости.

В пятницу, 9 июня, Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы, включая незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и дачу ложных показаний. Сам экс-президент, который настаивает на своей невиновности, вызван в суд города Майами в следующий вторник.