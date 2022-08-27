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Вашингтон планирует стереть Украину с лица земли?
По всей видимости, Госдеп решил, что и украинцам надо забыть про Украину. В ближайшие недели администрация Байдена планирует поставить крест на этой славянской стране. Вашингтон официально даст название своей миссии в Украине и в качестве ее руководителя назначит своего генерала. Как пишет издание Wall Street Journal, это станет признанием усилий США в военном отношении и поспособствует долгосрочному финансированию очередной кровавой миссии по демократизации своей новой жертвы. Словом, Украина официально пополнит список государств, которые Вашингтон целенаправленно стирает с лица земли.
Соединенные Штаты любят присваивать своим преступным военным экспортным аферам романтические названия. "Пылающим копьем" и "Раскатами грома" в 60-х атаковали Вьетнам. В 90-х устроили "Бурю в пустыне" в Ираке, позже без санкции ООН запустили на иракские территории "Лису пустыни" для уничтожения опасных объектов.
"Обдуманную силу" применили против боснийских сербов в 1995-м. А в марте 1999-го натравили "Союзную силу" на Югославию.
Джо Байден:
Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дунае.За блокбастерской псевдоромантикой миллионы унесенных жизней и искалеченных судеб. На войне не без урона и для американских военных рядов. Но их прописанные в американских учебниках истории героические потери ничто в сравнении с количеством убитых мирных жителей, огромным экономическим ущербом, гражданской разобщенностью, которые постигли целые государства, попавшие в смертельный список однополярной прожорливой американской стратегии.
На самом старте XXI века список объектов своих глобальных интересов США открывают с Афганистана. Операцию под предлогом уничтожения террористов называли "Несокрушимая свобода". Вооруженная фаза длилась почти 13 лет. С 2015 года объявили новую афганскую миссию "Решительная поддержка". Чем она закончилась - мир наблюдал ровно год назад, когда США решительно и позорно бежали из оккупированной и разоренной страны, бросив в распаленном регионе вооружений на 85 миллиардов, тем самым подбросив соседям огромный ворох проблем.
2003-й - начало операции "Шок и трепет" в Ираке, как водится, без санкции ООН, на основании так и не подтвердившихся сведений о наличии у Багдада химического оружия. Впоследствии миссию окрестили "Иракской свободой", в знак чего бесчеловечно казнили Саддама Хусейна.
Спустя 5 лет устроили зверскую расправу над ливийским лидером Муамаром Каддафи.
Операция по интервенции Ливии носила название "Одиссея. Рассвет". Эстафету уничтожения Ливийской Арабской Республики подхватила натовская операция "Объединенный защитник".
Далее в объединенном смертельном списке Сирия, Йемен, Камерун, Гаити, Пакистан и, наконец, Украина.
С какой бы лисьей ловкостью в Вашингтоне не маскировали свою причастность к украинскому конфликту, уже вынуждены признаваться, что подсадили Киев на долларовую иглу еще до майдановских событий 2014-го. К активной накачке украинского режима вооружениями Байден приступил с первых дней на посту президента. И точкой отсчета нынешнего антироссийского противостояния с украинской территорией стал уж никак не февраль 2022-го.
Энтони Блинкен, госсекретарь США:
Мы делаем все, чтобы украинцы получили необходимое оборудование и оснащение для отражения российской агрессии. Это началось задолго до того, как произошли эти события. 200 млн долларов были предоставлены еще во время Рождества, и мы постоянно предоставляем новые средства, обеспечиваем финансы, которые позволяют украинцам получить новое оборудование.И вот настал момент истины. Наконец-то и Украине официально выделена строчка в смертельном списке Белого дома и Пентагона. И Украине США присудят почетное наименование своей миссии по аналогии с военными операциями в Ираке и Афганистане.
С учетом беспрецедентных денежных затрат вашингтонские авторы наверняка расщедрятся на нечто высокопарное, устрашающе громкое и благородное. Как говорится, делайте ставки! Ставки на новые жертвы среди мирного украинского населения.
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