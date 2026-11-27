Законодатели в Вашингтоне близки к согласованию законопроекта, который фактически запретит продажу китайских высокотехнологичных автомобилей на американском рынке, сообщает издание Politico.

Сейчас автопром Китая и так почти не представлен в США из-за высоких пошлин. Однако в законопроект все же решили внести исключения для европейских брендов: концерну Mercedes-Benz разрешат использовать китайские батареи, и автомобили Volvo останутся в продаже.