Вашингтон и Пекин официально продлили глобальное торговое перемирие. К моменту приземления китайского борта на авиабазе "Эндрюс" Минфин США объявил, что стороны заморозили тарифную войну до 10 января 2027 года. Си Цзиньпин прибыл в Штаты для участия в трехдневном государственном саммите. Главная цель - проведение переговоров с Трампом по ключевым вопросам глобальной безопасности, урегулированию ситуации вокруг Тайваня, а также выработке совместных правил контроля над искусственным интеллектом. Встреча проходит на фоне беспрецедентных почестей: Трамп лично встретил китайского лидера прямо у трапа самолета, нарушив многолетний протокол Белого дома.

У Синьбо, директор Института международных исследований университета Фудань:

"В преддверии промежуточных выборов Трамп хочет продемонстрировать американцам успешность своей дипломатии в отношении Китая и укрепить электоральные позиции Республиканской партии. Во-вторых, это свидетельствует о глубоком уважении, которое президент Трамп испытывает к председателю Си, а также о прочных рабочих отношениях и даже личной дружбе между ними. Для Трампа этот визит имеет огромное значение как в публичном, так и в личном плане. Насколько я помню, случаи, когда президент США лично приезжает в аэропорт, чтобы встретить лидера другой страны, - явление крайне редкое, если не сказать беспрецедентное".

В письменном обращении Си Цзиньпин подчеркнул, что две сверхдержавы должны быть партнерами, а не соперниками. Великое возрождение Китая и лозунг "Сделать Америку снова великой" могут полностью сосуществовать и укреплять друг друга, отметил лидер КНР. В эти минуты лидеры переходят к закрытым переговорам.