Вашингтон и Тегеран могут вернуться к прямым переговорам

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность проведения личных переговоров с высокопоставленным представителем иранской службы безопасности, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Президент США поддержал эту инициативу и уполномочил Вэнса вести переговоры с иранской стороной. В качестве возможного места проведения встречи рассматривается столица Катара - Доха.

В течение нескольких недель США пытались усилить экономическое давление на Иран, закрыв его сухопутные границы с соседними странами. Однако столкнулись с отказом заинтересованных стран, пишет The New York Times. По данным источников газеты, соседи Исламской Республики, в первую очередь Турция, Ирак и Пакистан, проявляют все большую настороженность и недовольство политикой США, опасаясь, что она нанесет им такой же ущерб, как и Тегерану.