Вашингтон начинает давить на Киев
Киеву не нужен мир. Президент США в очередной раз разочаровался в Зеленском. Трамп не доволен, что главарь киевского режима до сих пор не удосужился прочитать вариант мирного соглашения. Вашингтон прилагает усилия по урегулированию, встречи одна за другой. А между тем Зеленский будто бы тянет время. Хотя, как уже не раз заявляла Москва, это не в интересах Киева.
Дональд Трамп, президент США:
"Я должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал текст предложений. Это было несколько часов назад. Его людям нравится мирный план. Россию он устраивает. Но я не уверен, что он устраивает Зеленского. Его людям нравится план, но он его еще не читал!"
Союзники Киева намерены принять важное решение
Сам Зеленский сегодня в Лондоне выпрашивает поддержку у британского премьера, канцлера Германии и президента Франции. Зеленский хочет заключить несколько отдельных соглашений о гарантиях безопасности со своими западными спонсорами. Впрочем, эта встреча лишь доказывает несамостоятельность Зеленского: мирный план есть у всех на столе, кроме него.
По данным украинской прессы, глава Совета нацбезопасности Украины Умеров везет документ из США в Великобританию, чтобы не допустить утечек, хотя главный "вброс" уже сделал сам Трамп, что Зеленский недоговороспособен.