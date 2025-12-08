Киеву не нужен мир. Президент США в очередной раз разочаровался в Зеленском. Трамп не доволен, что главарь киевского режима до сих пор не удосужился прочитать вариант мирного соглашения. Вашингтон прилагает усилия по урегулированию, встречи одна за другой. А между тем Зеленский будто бы тянет время. Хотя, как уже не раз заявляла Москва, это не в интересах Киева.

Дональд Трамп, президент США:

"Я должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал текст предложений. Это было несколько часов назад. Его людям нравится мирный план. Россию он устраивает. Но я не уверен, что он устраивает Зеленского. Его людям нравится план, но он его еще не читал!"

