Вашингтон ставит условие: США не допустят восстановления Газы без разоружения ХАМАС
Автор:Редакция news.by
Спецпосланник президента США Кушнер заявил, что Вашингтон не позволит восстанавливать разрушенную Газу, пока ХАМАС не сдаст оружие. Об этом сообщает Al Jazeera.
Издание подчеркивает, что у Вашингтона есть план реконструкции региона, но международные инвесторы не станут вкладывать средства до выполнения требования. Причем ХАМАС ранее согласился разоружиться в рамках процесса, который поддерживал США. Он предусматривал вывод израильских войск и прекращение атак на палестинскую территорию. Но Тель-Авив отверг это предложение.