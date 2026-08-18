Вашингтон ставит условие: США не допустят восстановления Газы без разоружения ХАМАС

Спецпосланник президента США Кушнер заявил, что Вашингтон не позволит восстанавливать разрушенную Газу, пока ХАМАС не сдаст оружие. Об этом сообщает Al Jazeera.

Издание подчеркивает, что у Вашингтона есть план реконструкции региона, но международные инвесторы не станут вкладывать средства до выполнения требования. Причем ХАМАС ранее согласился разоружиться в рамках процесса, который поддерживал США. Он предусматривал вывод израильских войск и прекращение атак на палестинскую территорию. Но Тель-Авив отверг это предложение.