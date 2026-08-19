Вашингтон усиливает давление на Гаагу: новые санкции против МУС

Краткий пересказ от ИИ

США расширяют кампанию против МУС. Администрация Трампа внесла в санкционный список председателя Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ и старшего судебного юриста Абдулае Сейе. Ограничения включают блокировку американских активов и запрет на въезд в США.

Госсекретарь Рубио назвал инстанцию "коррумпированной и политизированной", обвинив Гаагу в превышении мандата и посягательстве на суверенитет государств.

Это уже не первый раунд американских рестрикций против представителей суда. В 2025 году под ограничения уже попали несколько судей и прокуроров из-за ордеров на арест израильских чиновников и расследований в отношении американских военных.

В Вашингтоне также заявляли, что намерены и дальше давить на МУС и убеждать другие страны выходить из организации.