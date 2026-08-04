Вашингтон выделит 3 млрд долларов на расширение производства систем ПВО

Ближневосточный конфликт заметно опустошил арсеналы Вашингтона. Теперь в планах восполнить дефицитные запасы. В связи с этим Пентагон заключил с некоторыми крупными оборонными компаниями соглашения на сумму свыше 3 млрд долларов.

Финансирование направлено на экстренное расширение производственных мощностей по выпуску важнейших компонентов для ракет-перехватчиков. В обозримой перспективе эти меры позволят в три раза увеличить объемы производства боеприпасов для комплексов Patriot. Также должен в 4 раза вырасти выпуск ракет для систем высотного перехвата.

Из общей суммы корпорация-подрядчик получит 2 млрд долларов на изготовление двигателей для перехватчиков малой дальности и 1 млрд на компоненты для защиты от баллистических ракет.