Вашингтон заключил историческое нефтяное соглашение с Каракасом

США заключили соглашение с Венесуэлой по крупнейшей в истории нефтяной сделке, заявил Дональд Трамп. Речь идет о концессии на 100 лет.

По словам американского президента, соглашение предоставляет Штатам контроль над более чем 65 млрд баррелей венесуэльских запасов нефти в 17 месторождениях. Это поможет более чем вдвое увеличить американские нефтяные резервы и снизить цены на бензин, добавил глава Белого дома.

Трамп уточнил, что сделку с американской стороны курировали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.