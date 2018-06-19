Вашингтон готовит новый этап торговой войны

На сей раз с Китаем. Президент США Дональд Трамп поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения дополнительных сборов в 10 процентов. Такая мера будет предпринята, если Пекин и дальше станет поднимать пошлины на американскую продукцию. Напомним, что в минувшую пятницу Трамп объявил о решении ввести с 6 июля таможенные сборы в размере 25 процентов на ввозимые из Китая в США товары. Их стоимость оценивается в 34 миллиарда долларов. Китай заявил об ответных мерах.