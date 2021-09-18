Вашингтон готовится к масштабным протестам

В Вашингтоне готовятся к масштабным протестам. Сегодня в американской столице пройдет митинг "Справедливость для J6" в поддержку людей, арестованных после штурма Капитолия в январе 2021 года. Сейчас правоохранительные органы находятся в состоянии повышенной готовности.



Мобилизованы все доступные сотрудники полиции. Как заявили в ведомстве, они не потерпят преступного поведения ни в каком виде. На территории, прилегающей к Капитолию, установлены камеры видеонаблюдения, вокруг здания возведены заграждения. Полиция Капитолия уже запросила поддержку Нацгвардии.