Вашингтон грозит Китаю санкциями, если Пекин не поддержит экономическое давление на Москву

Поддержка России во время военной операции гарантированно приводит к раздражению коллективного Запада. Вашингтон грозит Китаю санкциями в случае, если Пекин не поддержит экономическое давление на Москву. МИД КНР однозначно заявил всему западному блоку: дружба Китая и России прочна, как скала. Поднебесная слишком хорошо знает повадки "цивилизованного" Запада.