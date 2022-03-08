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Вашингтон грозит Китаю санкциями, если Пекин не поддержит экономическое давление на Москву

Поддержка России во время военной операции гарантированно приводит к раздражению коллективного Запада. Вашингтон грозит Китаю санкциями в случае, если Пекин не поддержит экономическое давление на Москву. МИД КНР однозначно заявил всему западному блоку: дружба Китая и России прочна, как скала. Поднебесная слишком хорошо знает повадки "цивилизованного" Запада.

Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях в Украине

Кроме того, внешнеполитическое ведомство призвало США опубликовать данные о военных биолабораториях в Украине и исследовавшихся там вирусах.

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