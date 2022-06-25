Вашингтон и Лондон пытаются расширить свое влияние в Океании

Новый альянс для противостояния Китаю и наращивания собственной мощи в Тихоокеанском регионе. США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Япония запустили механизм партнерства Partners in the Blue Pacific. Как заявляет Белый дом, цели неформальной группы направлены на укрепление экономических и дипломатических связей с тихоокеанскими государствами. Таким образом Вашингтон надеется занять инвестиционную нишу стран региона, оставив за бортом укрепляющий свои позиции в Океании Китай.