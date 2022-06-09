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Вашингтон и Лондон в ловушке топливного кризиса
Экономический кризис продолжает испытывать на прочность жителей Запада. Последствия санкционного режима - растущие цены на топливо - вызывают негодование у обычных людей. К примеру, в Великобритании стоимость литра уже превысила два с половиной доллара. Потребители называют ситуацию безумием, а эксперты предрекают такую цену в ближайшее время по всему королевству.
США
В США дела не лучше. В Калифорнии люди вынуждены отказываться от личного транспорта в пользу метро. Ежедневная заправка машины некоторым просто не по карману.Ведь за галлон бензина нужно отдать уже более шести долларов.
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