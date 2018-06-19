Вашингтон и Сеул решили отложить военные учения на Корейском полуострове

Вашингтон и Сеул решили отложить запланированные на август совместные военные учения на Корейском полуострове. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Аналогичные заявления прозвучали и с южнокорейской стороны. Решение о приостановке военных учений последовало после недавней исторической встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.