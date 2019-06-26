Два конгрессмена США предлагают принять поправку к военному бюджету, которая не даст американскому президенту Дональду Трампу развязать военную операцию против Ирана. По их словам, неконституционные, бесконечные войны на Ближнем Востоке лишь ослабляют, а не укрепляют Америку. Вашингтон и Тегеран продолжают обмениваться резкими заявлениями. В Иране отмечают, что введение новых санкций закрывает дорогу к разрешению конфликта дипломатическим путем. Трамп опубликовал в "Твиттере" заявление с угрозой применить ошеломляющую силу против Ирана.



