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Вашингтон может направить передовые вооружения в Украину

"В Вашингтоне рассматривают возможность отправки Киеву оборонных систем, обращению с которыми украинцев будут учить американские специалисты", - заявил госсекретарь США Блинкен. В частности, у Киева могут появиться американские ударные беспилотники MQ-9 Reaper. Делегация Украины провела на днях в Вашингтоне переговоры с компанией-производителем данного вида вооружений. Для управления подобными аппаратами ВВС США требует у своих пилотов проходить годовую подготовку.

Тем временем Пентагон распространил видео с отгрузкой очередной партии военной помощи Украине, вероятно, противотанковых систем Javelin.

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