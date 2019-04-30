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Вашингтон намерен ужесточить систему предоставления убежища мигрантам
Вашингтон намерен ужесточить систему предоставления убежища мигрантам, а также эффективнее отслеживать и высылать нелегалов. В частности, Дональд Трамп предлагает взимать плату за заявления о предоставлении убежища, а также отзывать разрешение на работу иностранцам, которым направили распоряжение о высылке.
Напомним, сотни беженцев из стран Центральной Америки пытаются попасть в США через Мексику. Для сдерживания нелегалов на южной границе Соединенных Штатов размещены около 3 000 военных. Вскоре Пентагон направит туда еще 320 военнослужащих.
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