Вашингтон намерен ужесточить систему предоставления убежища мигрантам, а также эффективнее отслеживать и высылать нелегалов. В частности, Дональд Трамп предлагает взимать плату за заявления о предоставлении убежища, а также отзывать разрешение на работу иностранцам, которым направили распоряжение о высылке.



Напомним, сотни беженцев из стран Центральной Америки пытаются попасть в США через Мексику. Для сдерживания нелегалов на южной границе Соединенных Штатов размещены около 3 000 военных. Вскоре Пентагон направит туда еще 320 военнослужащих.