Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу

США покинут Договор по открытому небу. Документ о намерении осуществить выход подписал глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает газета Wall Street Journal.

Соглашение, заключенное в Хельсинки в 1992 году, дает участникам право совершать в воздушном пространстве стран-подписантов свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов с целью контроля за разоружением. Участниками договора сейчас являются 34 государства, в их числе Беларусь.