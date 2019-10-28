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Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу

США покинут Договор по открытому небу. Документ о намерении осуществить выход подписал глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает газета Wall Street Journal.
Соглашение, заключенное в Хельсинки в 1992 году, дает участникам право совершать в воздушном пространстве стран-подписантов свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов с целью контроля за разоружением. Участниками договора сейчас являются 34 государства, в их числе Беларусь.

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