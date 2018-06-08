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Вашингтон не исключает подписания соглашения об окончании корейской войны

Это может произойти на встрече главы Белого дома и Ким Чен Ына в рамках предстоящего американско-корейского саммита. Такое заявление Дональд Трамп сделал по итогам встречи с премьером Японии.

По словам американского президента, если встреча в Сингапуре окажется удачной, он пригласит Ким Чен Ына в США. В противном случае Белый дом готов отказаться от дальнейшего диалога с КНДР. Глава японского правительства Синдзо Абэ указал на важность соблюдения санкционного режима в отношении Пхеньяна.

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: "Президент Трамп заявил, что никакие санкции, введенные в отношении КНДР, не будут отменены, пока не будет реализована поставленная цель - денуклеаризация полуострова. Япония полностью поддерживает эту позицию и будет продолжать призывать к выполнению резолюций Совета Безопасности ООН".

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