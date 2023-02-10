Вашингтон не знает, какой стране принадлежал сбитый у Аляски летательный аппарат

В ответ на вопрос, идет ли речь о новом аэростате КНР, Белый дом заявил, что в небе США у Аляски 10 февраляВС страны сбили летательный аппарат. Об этом пишет ТАСС.

Сбитый СШАлетательный аппаратбыл на высоте 12 тыс. м, обломки упали на покрытые льдом морские пространства.

США рассчитывают поднять обломки. Объектбыл намного меньше сбитого аэростата КНР.Нет признаков того, что сбитый США у Аляски летательный аппарат мог маневрировать, Вашингтон не знает, какой стране он принадлежал, заявил Белый дом.