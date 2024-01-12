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Вашингтон объявил об окончании поставок оружия и военной техники Киеву
Американская помощь Киеву прекратилась до времени, пока Конгресс США не одобрит запрос на новые средства. Обэтом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишетSputnik.
"Мы передали последний пакет помощи, поэтому критически важно, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование. Помощь, которую мы предоставляли, остановилась", - сказал Кирби журналистам.
Он при этом отметил, что поддержка Украины со стороны США особенно необходима в зимнее время.
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