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Вашингтон откладывает введение новых пошлин на китайские товары до 15 октября

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter. И почти сразу же после этого стало известно, что министерство финансов Китая намерено освободить 16 видов американской продукции от доптарифов. В их числе - продукты питания для скота, лекарства от рака, а также смазочные материалы. Заявления прозвучали в преддверии очередного раунда торговых переговоров между США и КНР. Он должен начаться в октябре.

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