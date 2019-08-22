Соединенные Штаты продолжают ужесточать миграционное законодательство. Стало известно, что Вашингтон отменяет "Мировое соглашение Флорес", принятое в 1997 году. Оно касается детей беженцев. Согласно документу, их срок задержания в специальных приемниках не может превышать 20 дней. Как только ограничительная норма будет снята, несовершеннолетние нелегалы будут оставаться в приемниках на время рассмотрения запроса о предоставлении им убежища. Таким решением США уже обеспокоена Мексика. Напомним, ранее в Вашингтоне заявили о намерении отменить автоматическое предоставление гражданства США тем, кто появился на свет на территории страны, даже в том случае, если их родственники не являются гражданами государства.