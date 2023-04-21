Вашингтон пытается демонстрировать военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американские корабли, которые расположились недалеко от Китая, находятся в пределах абсолютной досягаемости китайских ракет-носителей DF-21D. Благодаря китайским двухступенчатым твердотопливным баллистическим ракетам средней дальности военных судов США не станет в первые 15 минут войны - утверждают китайские эксперты.