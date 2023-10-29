Вашингтон пытается втянуть все больше стран в ближневосточный конфликт, пока только пугая возможным нападением ХАМАС. Завершились учения США и Южной Кореи, цель которых - отточить свою способность реагировать на потенциальные "внезапные артиллерийские атаки в стиле ХАМАС" со стороны Северной Кореи. В 3-дневных учениях приняло участие почти 5 с половиной тысяч южнокорейских и американских солдат. Данные маневры являются компонентом более масштабных военных учений, которые будут продолжаться до 22 ноября.



