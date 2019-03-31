Вашингтон сокращает финансирование Гватемалы, Гондураса и Сальвадора

США на сотни миллионов долларов сократят или полностью прекратят финансирование Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Об этом пишет Washington Post. По мнению издания, президент США таким образом решил наказать страны Центральной Америки за недостаточную борьбу с незаконной миграцией. В последние месяцы поток просителей об убежище в Соединенных Штатах снова вырос. К мексикано-американской границе движутся новые "караваны мигрантов".