Зеленский стал очередной "кровавой фигурой", которую Вашингтон спонсирует ради обеспечения террора и раздора в восточноевропейском регионе. Это цитата из сегодняшней публикации немецкого издания "Юнг Вельт". "Зеленский продолжает политику, проводимую националистами с 2014 года, проявляет пренебрежительное отношение к русскоязычному населению Украины, попутно обстреливая артиллерией жилые кварталы в Донбассе", - свидетельствует издание.