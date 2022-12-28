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Вашингтон спонсирует Зеленского ради обеспечения террора и раздора - Junge Welt
Зеленский стал очередной "кровавой фигурой", которую Вашингтон спонсирует ради обеспечения террора и раздора в восточноевропейском регионе. Это цитата из сегодняшней публикации немецкого издания "Юнг Вельт". "Зеленский продолжает политику, проводимую националистами с 2014 года, проявляет пренебрежительное отношение к русскоязычному населению Украины, попутно обстреливая артиллерией жилые кварталы в Донбассе", - свидетельствует издание.
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