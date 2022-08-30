Вашингтон вновь провоцирует: военные корабли США вошли в Тайваньский пролив

США в очередной раз подталкивают к открытой конфронтации третьи страны. Два американских военных корабля вошли в Тайваньский пролив. Как говорится в сообщении 7-го флота США в Японии, два ракетных крейсера идут через международные воды и не нарушают международное право. Но КНР, согласно принципу "одного Китая", считает пролив своими внутренними водами. Напомним, напряжение между континентом и островом возросло после того, как Тайбэй начали посещать высокие чиновники США. Пекин в ответ начал военные морские учения. Маловероятно, что проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив развяжет полноценную войну, но и стабильности в проблемный регион точно не добавит.