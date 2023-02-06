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Вашингтон выделит $125 тыс. на "демократическое развитие" Грузии
Американский аттракцион невиданной щедрости. Вашингтон выделит 125 тысяч долларов на "западную интеграцию" и "демократическое развитие" Грузии. Согласно проекту, получатели займутся "развитием независимых СМИ", кибербезопасностью и "продвижением гендерного равенства" среди грузин. Правда, Штатам нужна правильная демократия, поэтому средства получат только выпускники финансируемых США программ обмена. Ранее Госдеп анонсировал, что выделит до 250 тысяч долларов на "укрепление культурных связей" с Грузией. Приоритетными направлениями по гранту станут "укрепление демократии" и "гражданского общества" через искусство.
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