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Вашингтон заморозил пакет военной помощи Киеву на 200 млн долларов

Вашингтон заморозил пакет военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов. Деньги предназначались на укрепление границ Украины с Беларусью и Россией. Администрация Байдена отложила поставку вооружений и техники, оправдываясь тем, что хотят дать дипломатам возможность и время ослабить напряженность в российско-украинских отношениях. Правда, 20 миллионов Вашингтон все-таки выделит на экипировку и средства видеонаблюдения.

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