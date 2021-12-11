Вашингтон заморозил пакет военной помощи Киеву на 200 млн долларов

Вашингтон заморозил пакет военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов. Деньги предназначались на укрепление границ Украины с Беларусью и Россией. Администрация Байдена отложила поставку вооружений и техники, оправдываясь тем, что хотят дать дипломатам возможность и время ослабить напряженность в российско-украинских отношениях. Правда, 20 миллионов Вашингтон все-таки выделит на экипировку и средства видеонаблюдения.