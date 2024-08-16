Вашингтон заявил об очередном выделении военной помощи Украине, не отстает в поставках оружия и Германия

США обеспокоены угрозой эскалации конфликта в Украине из-за действий ВСУ. Об этом заявили в Пентагоне. На регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря ведомства подчеркнула: Киеву не обязательно требуются вооружения все большей дальности, однако вместе с этим подчеркнула, что, несмотря на существующую угрозу, Штаты и их союзники продолжат поддержку Киева в долгосрочном периоде времени.

И вот Вашингтон анонсировал очередное выделение военной псевдопомощи Украине в ближайшие недели. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не стал уточнять, о каком виде вооружений идет речь.