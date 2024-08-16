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Вашингтон заявил об очередном выделении военной помощи Украине, не отстает в поставках оружия и Германия
США обеспокоены угрозой эскалации конфликта в Украине из-за действий ВСУ. Об этом заявили в Пентагоне. На регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря ведомства подчеркнула: Киеву не обязательно требуются вооружения все большей дальности, однако вместе с этим подчеркнула, что, несмотря на существующую угрозу, Штаты и их союзники продолжат поддержку Киева в долгосрочном периоде времени.
И вот Вашингтон анонсировал очередное выделение военной псевдопомощи Украине в ближайшие недели. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не стал уточнять, о каком виде вооружений идет речь.
Не отстает в поставках оружия Киеву и Германия. Стало известно, что до конца года Берлин намерен передать Украине около 30 танков Leopard, 400 бронемашин, 4 ЗРК IRIS-T и 10 зенитных самоходных установок Gepard. Помимо этого, в немецком списке запланированных поставок в этом году - беспилотники различных типов и антидроновые системы, логистический транспорт, медоборудование и полевой госпиталь.
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