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"Вашингтону необходимо добиться уважения Пекина". Трамп наладит отношения с Китаем в случае своей победы на выборах

"Вашингтону необходимо добиться уважения Пекина". Трамп наладит отношения с Китаем в случае своей победы на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае своей победы на предстоящих выборах. Об этом сообщает ТАСС.

"Думаю, что у нас будут отличные отношения с Китаем. Но они также должны быть честными", - сказал он на пресс-конференции. Трамп добавил, что для налаживания американо-китайских отношений Вашингтону необходимо добиться уважения Пекина, чего не удалось сделать при нынешнем главе Белого дома Джо Байдене и вице-президенте Камале Харрис.

Ранее Трамп также заявлял, что надеется вновь поладить с президентом России Владимиром Путиным в случае своей победы на президентских выборах в США. Республиканец отметил, что, когда он возглавлял Белый дом, "очень хорошо знал" президента Путина и поддерживал с ним хорошие отношения. Помимо этого, Трамп заявлял о хороших отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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