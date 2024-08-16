"Вашингтону необходимо добиться уважения Пекина". Трамп наладит отношения с Китаем в случае своей победы на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае своей победы на предстоящих выборах. Об этом сообщает ТАСС.

"Думаю, что у нас будут отличные отношения с Китаем. Но они также должны быть честными", - сказал он на пресс-конференции. Трамп добавил, что для налаживания американо-китайских отношений Вашингтону необходимо добиться уважения Пекина, чего не удалось сделать при нынешнем главе Белого дома Джо Байдене и вице-президенте Камале Харрис.