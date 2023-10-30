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Васильев: Американская помощь Израилю будет осуществлена за счет помощи Украине
В Соединенных Штатах решили поставить вопрос ребром, представив законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволит передать миллиарды долларов Тель-Авиву вместо Киева. Вследствие этого возникают серьезные дискуссии. Так утверждает главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев. И Вашингтон, так или иначе, ожидает дефицит.
После избрания нового спикера в палате представителей мы увидим, как будут развиваться эти события. Новый спикер уже доказал своими практическими голосованиями, что лично выступает против предоставления Украине помощи или ее предоставления в значительно больших количествах. Но он выступает одновременно за увеличение всемирной поддержки Израиля. Администрация же Байдена ведет или готова вести войну на два фронта. Понятно, что речь идет о военных операциях на Ближнем и Среднем Востоке и на Украине. Я не исключаю тот факт, что сегодня республиканцы могут поставить вопрос более хитро: денег одновременно на все выделено быть не может, поэтому помощь Израилю должна быть осуществлена за счет помощи Украине.
"Есть еще проблемы - состояние государственного бюджета США. Эти дополнительные 100 млрд - администрация пределов своих аппетитов не знает - просто вклад и в увеличение дефицита бюджета, и потолка государственного долга", - сказал он.
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