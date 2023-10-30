Васильев: Американская помощь Израилю будет осуществлена за счет помощи Украине

После избрания нового спикера в палате представителей мы увидим, как будут развиваться эти события. Новый спикер уже доказал своими практическими голосованиями, что лично выступает против предоставления Украине помощи или ее предоставления в значительно больших количествах. Но он выступает одновременно за увеличение всемирной поддержки Израиля. Администрация же Байдена ведет или готова вести войну на два фронта. Понятно, что речь идет о военных операциях на Ближнем и Среднем Востоке и на Украине. Я не исключаю тот факт, что сегодня республиканцы могут поставить вопрос более хитро: денег одновременно на все выделено быть не может, поэтому помощь Израилю должна быть осуществлена за счет помощи Украине.

Владимир Васильев