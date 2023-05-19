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Василий Небензя предостерег страны Запада в Совете Безопасности ООН

Лондон десятилетиями применял бронебойные снаряды с обедненным ураном - и не видит в этом ничего сверхъестественного. Такое заявление сделала на заседании Совбеза ООН постпред Великобритании. По ее словам, это не имеет никакого отношения к ядерному оружию.


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Главные цели Запада на Украине

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Британию не волнует судьба украинцев, хотя Лондону прекрасно известно, какими чудовищными долгосрочными последствиями для экологии и здоровья населения чревато применение снарядов с обедненным ураном.

Цели коллективного Запада очевидны для всех и не скрываются самими западными политиками. И они далеки от моральных принципов и высших гуманистических ценностей. Использовать Украину как полигон и до последнего украинца тянуть желание нанести России стратегическое поражение. В основе этого - явное желание и дальше диктовать свою волю и свои так называемые правила. На накачку Украины оружием тратятся колоссальные суммы, миллиарды долларов из карманов налогоплательщиков, которые текут в счета западного военно-промышленного комплекса.
Василий Небензя, постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН

Российский дипломат добавил, что Москва неоднократно указывала на то, что западное оружие неизбежно попадет в руки организованной преступности, террористов и вооруженных группировок не только в Европе, но и в других регионах мира. Однако страны Запада, по словам постпреда России, неизменно старались замять эту неудобную тему так же, как и многочисленные преступления режима Зеленского.

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