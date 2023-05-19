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Василий Небензя предостерег страны Запада в Совете Безопасности ООН
Лондон десятилетиями применял бронебойные снаряды с обедненным ураном - и не видит в этом ничего сверхъестественного. Такое заявление сделала на заседании Совбеза ООН постпред Великобритании. По ее словам, это не имеет никакого отношения к ядерному оружию.
Главные цели Запада на Украине
До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Британию не волнует судьба украинцев, хотя Лондону прекрасно известно, какими чудовищными долгосрочными последствиями для экологии и здоровья населения чревато применение снарядов с обедненным ураном.
Цели коллективного Запада очевидны для всех и не скрываются самими западными политиками. И они далеки от моральных принципов и высших гуманистических ценностей. Использовать Украину как полигон и до последнего украинца тянуть желание нанести России стратегическое поражение. В основе этого - явное желание и дальше диктовать свою волю и свои так называемые правила. На накачку Украины оружием тратятся колоссальные суммы, миллиарды долларов из карманов налогоплательщиков, которые текут в счета западного военно-промышленного комплекса.
Российский дипломат добавил, что Москва неоднократно указывала на то, что западное оружие неизбежно попадет в руки организованной преступности, террористов и вооруженных группировок не только в Европе, но и в других регионах мира. Однако страны Запада, по словам постпреда России, неизменно старались замять эту неудобную тему так же, как и многочисленные преступления режима Зеленского.
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