Василий Небензя предостерег страны Запада в Совете Безопасности ООН

Цели коллективного Запада очевидны для всех и не скрываются самими западными политиками. И они далеки от моральных принципов и высших гуманистических ценностей. Использовать Украину как полигон и до последнего украинца тянуть желание нанести России стратегическое поражение. В основе этого - явное желание и дальше диктовать свою волю и свои так называемые правила. На накачку Украины оружием тратятся колоссальные суммы, миллиарды долларов из карманов налогоплательщиков, которые текут в счета западного военно-промышленного комплекса.

Василий Небензя, постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН