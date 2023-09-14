Ватикан осуждает стену на границе Польши с Беларусью

Ватикан считает, что стена на границе Польши и Беларуси "создает еще больше проблем". Такое мнение высказал посланник Папы Римского по вопросам мира в ходе Международной встречи за мир в Берлине. Он подчеркнул, что подобные действия польских властей "причиняют множество страданий" и не позволяют вести диалог между странами.

Граждане Польши, понимая всю опасность агрессивной политики Варшавы, также выступают против стены у нашего рубежа.