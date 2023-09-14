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Ватикан осуждает стену на границе Польши с Беларусью

Ватикан считает, что стена на границе Польши и Беларуси "создает еще больше проблем". Такое мнение высказал посланник Папы Римского по вопросам мира в ходе Международной встречи за мир в Берлине. Он подчеркнул, что подобные действия польских властей "причиняют множество страданий" и не позволяют вести диалог между странами.

Граждане Польши, понимая всю опасность агрессивной политики Варшавы, также выступают против стены у нашего рубежа.

Тем временем правящая партия ПиС решила политически сыграть на трепетной для поляков теме. И для увеличения явки на предстоящих парламентских выборах поставила в один день с ними референдум о сносе стены на границе с Беларусью.

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