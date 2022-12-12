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Ватикан предлагает стать площадкой для диалога по Украине
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин считает, что государство могло бы стать подходящим местом для организации встречи сторон для диалога по Украине,пишет ТАСС.
"Мы готовы, Ватикан мог бы стать подходящей площадкой для этого. Мы искали возможности предложить встречу сторон и в то же время сохранить равновесие. Наше желание заключается в том, чтобы предложить место для диалога без предварительных условий", - сообщил он. При этом ПьетроПаролин подчеркнул, что стороны сами должны будут определить модель диалога.
В Ватикане неоднократно подчеркивали готовность Святого престола сделать все возможное для установления диалога между РФ и Украиной. Папа Римский Франциск ранее указывал, что Ватикан ведет работу для сближения позиций и поиска решений по Украине.
Фото: vaticannews.va
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