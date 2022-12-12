Ватикан предлагает стать площадкой для диалога по Украине

"Мы готовы, Ватикан мог бы стать подходящей площадкой для этого. Мы искали возможности предложить встречу сторон и в то же время сохранить равновесие. Наше желание заключается в том, чтобы предложить место для диалога без предварительных условий", - сообщил он. При этом ПьетроПаролин подчеркнул, что стороны сами должны будут определить модель диалога.