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Ватикан сформирует свой Олимпийский комитет
У Ватикана может появиться Олимпийский комитет. Об этом заявил министр спорта государства. По словам Мельчора Санчеса де Тока, НОК сможет принять участие в параде наций на церемонии открытия летних Игр 2024 года в Париже. Министр отметил, что для создания организации в стране должно быть пять видов спорта, связанных с международными федерациями. Впрочем, за медали Ватикан бороться не собирается, комитет станет символическим.
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