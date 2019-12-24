Ватикан сформирует свой Олимпийский комитет

У Ватикана может появиться Олимпийский комитет. Об этом заявил министр спорта государства. По словам Мельчора Санчеса де Тока, НОК сможет принять участие в параде наций на церемонии открытия летних Игр 2024 года в Париже. Министр отметил, что для создания организации в стране должно быть пять видов спорта, связанных с международными федерациями. Впрочем, за медали Ватикан бороться не собирается, комитет станет символическим.