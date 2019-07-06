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Вавилон включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Руины древнего города находятся на территории Ирака в 85 километрах к югу от Багдада. Бывший лидер страны Саддам Хусейн строил там собственную резиденцию, а с началом иракской войны в 2003 американские военнослужащие устроили на раскопках военную базу. Сейчас территория, на которой располагается археологический памятник, возвращена в ведение Государственного совета по древностям и культурному наследию.

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