Вавилов о белорусско-китайских отношениях: Роль Беларуси будет беспрецедентно возрастать

О перспективах белорусско-китайского партнерства и роли азиатского направления во внешней политике Беларуси поговорим с российским политологом и китаеведом Николаем Вавиловым.

Отношения между Беларусью и Китаем и китайскими партнерами с присущей их восточной поэтичностью всегда проранжированы особым образом, считает эксперт. "Отношения названы всепогодными. Си Цзиньпин очень большое внимание уделяет отношениям с Беларусью. В 2015 году он впервые побывал в Минске и дал старт новой эпохе отношений между Республикой Беларусь и КНР", - отметил политолог.

Николай Вавилов:

"У Китая свое видение развивающейся ситуации в мировой экономике. Беларусь - мост, через который будут проходить китайские грузы дальше в Европу, и страна является ключевым элементом системы будущего китайского доминирования".

По его словам, это осознают как в Минске и Москве (через которую также идут китайские грузы), так и в Пекине. "Именно поэтому небольшая, компактная, 10-миллионная Беларусь стала первым европейским членом ШОС - без политической воли Китая этого бы не произошло. Под эти задачи организовывался и 60-дневный безвизовый режим для граждан КНР. Сегодня китайцы прекрасно чувствуют себя в Минске: учатся, получают новые профессии и активно взаимодействуют в экономическом плане в рамках крупнейшего проекта - индустриального парка "Великий камень", - пояснил китаевед.

По мере усугубления конфликта между Китаем и Соединенными Штатами, когда идут попытки американских войск блокировать Тайваньский пролив, Южно-Китайское море и Малаккский пролив и так далее, американские удары по Ирану - это уже первые удары по китайской энергетической инфраструктуре. Именно поэтому роль Беларуси будет беспрецедентно возрастать. Беларусь, поняв это очень давно, сделала свою ставку не только на Москву (это естественно было в отношениях двух стран), но и на нового глобального возвышающегося игрока.